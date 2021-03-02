banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Dolarda düşüş sürecek mi? Dolar kurunda son durum...
Dolarda düşüş sürecek mi? Dolar kurunda son durum...
Yargıtay’dan kıskançlık kararı
Yargıtay’dan kıskançlık kararı
Fitch, hangi 7 Türk şirketinin notunu yükseltti?
Fitch, hangi 7 Türk şirketinin notunu yükseltti?
DÖVİZİNİZ VARSA DİKKAT!
DÖVİZİNİZ VARSA DİKKAT!

Başkan Savaş’tan UEFA ve Boupendza açıklaması

Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, hedeflerinin üç yıl sonra UEFA Avrupa Ligi’nde oynamak olduğunu söyledi. Başkan Savaş, Boupendza’nın transferinde futbolcuya saygı gösterdiklerini belirtti.

Spor 02.03.2021, 09:44
4
Başkan Savaş’tan UEFA ve Boupendza açıklaması

Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, hedeflerinin üç yıl sonra UEFA Avrupa Ligi’nde oynamak olduğunu söyledi. Başkan Savaş, Boupendza’nın transferinde futbolcuya saygı gösterdiklerini belirtti.

Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatayspor ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Savaş, Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile sözleşme uzattıklarını ve takımın başarısında herkesin emeği olduğunu söyledi. Hedeflerinin üç yıl sonra UEFA Avrupa Ligi olduğunu belirten Savaş, "Bunu 1 yıla çekmek teknik ekibin ve futbolcuların elinde" dedi.

Başkan Savaş, Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile 2 yıl daha sözleşme imzaladıklarını belirterek, "Biz ona gönülden kapımızı açmışız. Bizim kardeşimiz ve hocamız. Ekibi ile birlikte hem karakterini hem de mantalitesini çok seviyoruz yönetim olarak. Çalışma azmi ve şevki bizleri mutlu ediyor. Belki sportif anlamda bir başarı var ama bunda herkesin katkısı var. Bu katkıya en çok lezzet katan hocamız ve çalışma arkadaşları. Bizim 1 yıllık sözleşmemiz vardı. Bu bitmeden 2 yıl daha yaptık. Ortalama 2 buçuk yıl hocamız görev yapacak. İnşallah başarılı olurlar” diye konuştu.

"Hedef, Avrupa Ligi’nde oynamak"

Hedeflerinin üç yıl sonra Avrupa Ligi’nde oynamak olduğunu belirten Başkan Savaş, şöyle devam etti:

“Biz ilk göreve geldiğimizde üç yıl sonra UEFA Avrupa Ligi dedik. Biz üç yıl içinde dedik ama bu sene olursa mutlu oluruz. Futbolcular inanıyor bu konuya. Benim sözüm üç yıl, ama beni, Hatayspor’a gönül verenleri onurlandırmak istiyorlarsa bunu 1 yıla çekmek teknik ekibin ve futbolcuların elinde. Onlar bunu başarırsa biz de onlara Hatayspor adına teşekkür ederiz.”

"Boupendza bizim evladımız. Mutlu olmayacağı yere göndermeyiz"

Başkan Savaş, Boupendza’nın Krasnodar takımı ile prensipleri nedeniyle ile anlaşamadığını belirterek, “Akintola’ya Çin’den 3 buçuk milyon Euro’luk bir teklif vardı. Onun dışında devre arasında son güne kadar Boupendza’ya Rusya’dan teklif vardı. Ukrayna ve Rusya takımlarından. Bunların dışında İtalya ve İngiltere’den 2 teklif vardı. İyi bir paraya anlaşmıştık Krasnodar takımı ile. Boupendza’da anlaşmıştı ama son toplantıda kulübün genel müdürü ile anlaşamamışlar. Anlaşamayınca futbolcunun bazı çekinceleri oldu. Bu şekilde imza atıp gitmesinin manası yok. Biz hem bizde başarılı olmasını hem de gittiği takımda başarılı olmasını isteriz ama bunun için bazı şartların yerine gelmesi lazım. O bizim evladımız eğer mutlu olmayacağı bir yer varsa biz onu gönderemeyiz. Burada zaten mutluyum diyor, Hatayspor’da oynamaya devam eder” dedi.

Başkan Savaş, Boupendza’nın transferi ile ilgili maddi anlamda her iki taraftan da sıkıntı olmadığını belirterek, "Bazı prensiplerde kafasında soru işareti oldu. Öyle olunca ben gitmek istemiyorum dedi bizde saygı gösterdik” açıklamasını yaptı.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 25 54
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 26 45
6. Alanyaspor 26 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 26 40
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Başakşehir 26 25
18. Erzurumspor 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 26 62
2. M. United 26 50
3. Leicester City 26 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 25 43
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 24 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 26 34
13. Crystal Palace 26 33
14. Southampton 26 30
15. Burnley 26 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 26 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20