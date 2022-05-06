Başkan Savaş: "Kadın futbol takımımız da lige renk katacak"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatayspor’un kadın futbol takımının, önümüzdeki yıllarda erkek futbol takımı gibi lige renk katacağını söyledi.

Başkan Savaş, bu sezon ilk kez Süper Lig’de mücadele eden Hatayspor Kadın Futbol Takımı’nda yönetici, teknik heyet ve futbolcuların özveriyle çalıştığını belirterek, "Ekip olarak buraya alışmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki yıl çok daha iyi bir takımla erkek futbol takımımız gibi lige renk katacağımızı düşünüyorum” dedi.

Kadınların sahada ve tribünde daha fazla yer almasının sporu daha güzel hale getirdiğini ifade eden Savaş, “Kadın varsa bereket, huzur ve fair-play oluyor. Stadyumlarda daha huzurlu maç seyrediliyor. Tribünlerde gençlerin, çocukların ve kadınların olması futbola ayrı bir renk katıyor. Hangi sonuç alınırsa alınsın Hatay şehri takımlarını bağrına basıyor. Sporda kadınlarımızın daha fazla yer almasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Savaş, alınan sonuçlardan çok ortaya konulan mücadelenin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Teknik Direktörü İlknur Aktaş ise, "Yeni sezonda üst sıraları hedefleyen bir kadro kuracağız. Gelecek sene taraftarlarımız bambaşka bir Hatayspor izleyecek” dedi.