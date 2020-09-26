Başkan Savaş: "3 maçta 7 puan ve gol yemeyen bir takımız"

Süper Lig’in 3. haftasında Kasımpaşa’yı konuk eden Hatayspor, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Maç sonunda Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş ve golcü oyuncu Mame Diouf değerlendirmelerde bulundu.

Süper Lig’e yeni çıkmasına karşın oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve bir de beraberlik elde eden Hatayspor’da yüzler gülüyor. Son olarak 3. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa’yı konuk eden ve mücadeleden 1-0’lık galibiyetle ayrılan Hatayspor’da maç sonu açıklamalarında bulunan Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş, çok mutlu olduklarını söyledi. 3 haftada 7 puan toplayan ve hiç gol yemeyen bir takım olduklarına değinen Başkan Savaş, "Hatayspor taraftarları olarak çok mutluyuz. Bugün itibariyle 3 maçtır gol yemeden 7 puan alan bir takımın taraftarları, yöneticileriyiz. Bu nedenle yeni çıkan bir takım olarak gerçekten çok mutluyuz. Böyle devam etmesi için arkadaşlarımızla birlikte elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Lige güzel başladık güzel de devam ediyoruz. Lig sonunda da Hatayspor taraftarlarının gülmesini istiyoruz. En azından ligi ilk 10’da bitiren takım olmak istiyoruz. Bugüne kadar oynanan oyunlardan ve sonuçlardan memnunuz" dedi.

"Bir transfer daha yaptık, pazartesi açıklayacağız"

Bir transfer daha yapıldığının müjdesini veren Başkan Savaş, "Bir sol açık aldık, kendisi Hatay’da. Bütün sağlık kontrolleri yapıldı, bir sıkıntısı yok. Muhtemelen onunla da pazartesi anlaşma yapacağız ve transferi kapatacağız" diye konuştu.

"Evimizde 3 puan almamız gereken bir maçtı, başardık"

Hatayspor’un tek golünü atan Mame Diouf, gol anında yaşadıklarını anlattı. Takım arkadaşlarına yardımlarından dolayı teşekkür eden Diouf, "Tabii ki çok zorlu bir maçtı ama kendi evimizde oynuyorduk, bunun bilinciyle sahaya çıktık. Buradan 3 puan almamız gerekiyordu, Allah da bize yardım etti 3 puanı aldık. Tabii ki o anlar bir futbolcunun olmak istediği anlardır. O anın içerisindeydim ama takım arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum, inanılmaz derecede bana yardım ettiler bu konuda. Tanrıya şükürler ediyorum" şeklinde konuştu.