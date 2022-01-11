Başkan Özgökçen’den Ahmet Çalık açıklaması

Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık’ın trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen, "Kardeşim, güzel insan Ahmet’imizi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim" dedi.

Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 28 yaşındaki futbolcu Ahmet Çalık için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Başkan Özgökçen, mesajında, “Beyefendiliği, duruşu, insanlığı, özel yaşamı ve karakteri ile kısa süre içerisinde şahsımda derin izler bırakan kardeşim, güzel insan Ahmet’imizi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Cenab-ı hak cennetinde Cem eylesin” ifadelerini kullandı.