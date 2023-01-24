Başkan Özgökçen: “Taraftarın serzenişte bulunması, istifa istemesi gayet doğal”

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, taraftarın istifa istemesinin doğal olduğunu söyleyerek, “Konya ve Konyaspor olarak bir ve beraber olduğumuz zaman her şeyin, kötü günlerin üstesinden geliriz” dedi.

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Ankaragücü’ne 1-0 mağlup oldukları maçta taraftarın yönetimi istifaya davet etmesi üzerine maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Futbolun skora dayalı bir oyun olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Fatih Özgökçen, “Skorda üstünlük yoksa bir şekilde üzülüyorsunuz. Sonuç oyunu belirliyor. Sahada ne kadar güzel oyun oynadığınız dönemler olsa da skor olarak geride kalmışsanız mağlup oluyorsunuz ve 3 puanı kaybediyorsunuz. Yaklaşık 8-10 haftadan bu yana takımızda beraberlik silsilesi devam ediyordu. Arada bir galibiyet alındı. Geçen haftaki Beşiktaş ve bu haftaki Ankaragücü mağlubiyeti bizleri üzüyor. Özellikle geçen seneden bu yana şehrimiz, yönetimimiz bir ve beraber hareket ederek başarılar yaşadık. Buna da alıştık. Bu tür mağlubiyetler bizi derinden üzüyor. Bunları giderilmesi adına bazı adımlar atıyoruz atmaya da devam edeceğiz” dedi.

“Bir ve beraber olduğumuz zaman her şeyin üstesinden geliriz”

Taraftar olarak bakıldığında takımın sahada her zaman galibiyet almasını ve 3 puan almasının arzu edildiğini ifade eden Fatih Özgökçen, “Bizler de bu 3 puan gelince mutlu oluyoruz. Aksi düşünüldüğünde taraftar her zaman haklıdır. Galip gelinemediği zamanlar bunu her zaman futbolculara söylüyorum; başarı futbolculara ait, başarısızlık bana ait bunu her zaman söylüyorum. Taraftar gözünde bakıldığı zaman taraftarın serzenişte bulunması, istifa istemesi gayet doğal. Futbolda oyunun içinde olan bir hadisedir. Futbolcular ile soyunma odasında konuştum, moralleri bozuk. Çünkü birçoğu bizlere başarılar sağladı. Konya ve Konyaspor olarak bir ve beraber olduğumuz zaman her şeyin, kötü günlerin üstesinden geliriz. Geçen sene baktığımız zaman kötü gün yaşamadık. Tam da bu dönemde bir ve beraber olmaya ihtiyacımız var. Ne kadar bir ve beraber olursak bu tür hadiselerin üzerinden o kadar kolay geliriz. Taraftarın hep bir sözü var. ’Kravatlılar gider atkılılar kalır’. Bu son derece doğal ve benim de kabul ettiğim bir söz. Bugün bizler yönetici ve başkan sıfatı ile oturuyorsak, taraftara göre kravatlıysak bu görevimiz bittikten sonra bizler de atkılı olacağız. O zaman bizler de takımımızın her zaman galip gelmesini isteyeceğiz. Belki biz de yeri gelecek yönetim istifa diyeceğiz. Yönetim istifa eder, etmez o ayrı konu da, yönetim istifası sonrası neler olacak bunu da iyi değerlendirmek gerekiyor. Gelinen noktada özellikle ligin başından bu yana futbol takımımızın oyununa baktığımız zaman şu anda çok mutluyum. İnşallah en kısa zamanda futbol takımımız, Konya’mız bir ve beraber olduğu takdirde, hep beraber hareket ettiği takdirde daha iyi yerlere gelecektir” şeklide konuştu.

“Amir’in transferi şu anda söz konusu değil”

Özgökçen, bir gazetecinin Amir Hadziahmetovic’e gelen transfer teklifleriyle alakalı soruya ise, "Amir ile alakalı bu transfer döneminde kulübümüze resmi teklifler geldi. Bunların bir kısmı yurt dışından, bir kısmı da Süper Lig takımlarından. Amir’i, Konyaspor’un menfaatleri dışında hiçbir kulübe satmayız. Gelen tekliflerin hepsini reddettik. Amir için şu anda belirlediğimiz bedelde bir teklif bulunmadığından transferi şu anda söz konusu değil" cevabını verdi.

Teknik Direktör İlhan Palut hakkında ise Özgökçen, "Sezon başından itibaren 6-7 aylık süreçte değerlendirmelerimiz oldu. Hem yönetim olarak aramızda, hem de İlhan hocamızla toplantılar yaptık. Bazı noktalarda değişiklik yapılmasının Konyaspor kulübünün üstün menfaatleri açısından iyi olacağını düşündük. Bu tamamen yönetim kurulunun tasarrufudur. İlhan hoca geçen yıl büyük bir başarı yakaladı. 68 puanla Konyaspor tarihinin en çok puan toplayan hocasıdır. Yaptıkları kulüpte her zaman hatırlanacaktır” diye konuştu.