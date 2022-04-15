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Başkan Özgökçen: “Rizespor maçında ofsayt çizgisi niye çizilmedi anlayamadım”

Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen geçen hafta ligde deplasmanda Çaykur Rizespor maçında oynadıkları maçta yedikleri ilk golle alakalı, VAR teknolojisinin olduğu dönemde ofsaytla ilgili olarak ilk defa hata yapıldığını belirterek, “O referans çizgi niye çizilmedi anlayamadım. Benim kafama tek kafama takılan nokta o. Ofsayt olduğu zaman da referans çizgi çiziliyor, ofsayt olmadığı zaman da” dedi.

Spor 15.04.2022, 23:23
Başkan Özgökçen: “Rizespor maçında ofsayt çizgisi niye çizilmedi anlayamadım”

Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen geçen hafta ligde deplasmanda Çaykur Rizespor maçında oynadıkları maçta yedikleri ilk golle alakalı, VAR teknolojisinin olduğu dönemde ofsaytla ilgili olarak ilk defa hata yapıldığını belirterek, “O referans çizgi niye çizilmedi anlayamadım. Benim kafama tek kafama takılan nokta o. Ofsayt olduğu zaman da referans çizgi çiziliyor, ofsayt olmadığı zaman da” dedi.

Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen basın mensuplarıyla iftar programında buluştu. İftar programında Başkan Fatih Özgökçen’e Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti. Fatih Özgökçen yaptığı açıklamada sezon başından bu yana hakemler noktasındaki duruşlarının belli olduğunu belirterek, “Konyaspor olarak biz kendi hakemlerimize güvenmemiz gerektiğine her ortamda, Kulüpler Birliği Toplantıları’nda da istisnasız bir şekilde hep dile getirdik. Çünkü kendi insanımıza güvenmediğimiz zaman ithal işlemler yapmak zorunda kalırsınız. Bunun sonuçları çok daha kötü olabiliyor. Dolayısıyla bunun üzerine basa basa vurguladık. Tabii kendi insanımıza güveneceğiz derken bazı eleştirilerimiz de oldu. Özellikle kendini yetiştiremeyen, kötü niyeti olmayan fakat hakemlik noktasında yetersiz kalan arkadaşlarımızın dinlendirilmesi gerektiğini, mutlaka tekrar rehabilite edilerek çalışmalar yapılması gerektiğini belirttik. Diğer bir şerhimiz de kötü niyetli olan, belli takımlara sistematik hatalar yapan arkadaşlarla ilgiliydi. Bu arkadaşların da kötü niyetleri devam ettiği takdirde bir daha kendilerine maç verilmemesi gerektiğini özellikle ifade ettik. Bu noktada duruşumuz aynen devam ediyor. Herhangi bir şekilde çekinmemiz, değişiklik söz konusu değil” dedi.

“O referans çizgi niye çizilmedi anlayamadım”

Merkez Hakem Kurulu’nun bir tavsiye kararıyla Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun bir karar aldığını hatırlatan Başkan Özgökçen, “Bazı hakemlere ligin geri kalanındaki maçlardan itibaren görev verilmeyeceğini beyan ettiler. Sebebini hiçbir zaman sorgulamadım. Çünkü çok fazla hakemlerle alakalı bilgi sahibi olmadığımızı devamlı ifade ettik. Verilen karar, daha sonrasında Tahkim Kurulu’nun almış olduğu kararla kaldırıldı. Futbol Federasyonu’nun bir kurulunun tavsiye niteliğinde vermiş olduğu karar yine kendi kurulunun vermiş olduğu bir kararla birlikte hakemler tekrar görevlendirme hakkını elde ettiler. Yine görevlendirme yapıp yapmama noktasındaki yetki MHK’da. Bundan sonra görev verir-vermez onu bilemeyiz. Tabii bu aşamalar geçerken çok tartışmalar oldu. Her iki kararı savunanlar da oldu. Yanlışlıklarını dile getirdiler. Biz çok fazla toplum önünde ya da basın önünde bir görüş bildirmedik. Fakat en son Kulüpler Birliği toplantısında bu noktada bazı görüşler açıklanınca son olarak aldığımız sözle Tahkim Kurulu’nun daha öncesinde MHK’nın almış olduğu kararın şekil, zaman, yer noktasında yanlış olduğunu ama bunlardan daha ziyade Futbol Disiplin Talimatı, Hakem Kurulu Talimatları gereğince alınan kararın talimatlara aykırı olduğunu ve dolayısıyla Tahkim Kurulu’nun tekrar görevi iade noktasındaki vermiş olduğu kararın doğru olduğunu belirten bir açıklama yaptık. Bunun sonuçlarını da herkes iyi ya da kötü katlanır diye de konuşmamızı tamamladık. Bundan sonraki aşamada Rizespor maçı bizim haftaya oynanacak maçımızdı. Bu kesinlikle hakem hatalarıyla ilgili konuşma değil, diğer takımlarla alakalı da bir serzeniş de değil. Rizespor 3 puanı almıştır, onunla ilgili hiçbir problem söz konusu değildir. Kırmızı kartlar doğrudur, yanlıştır, fauller görülmüştür görülmemiştir onlara bir şey demiyorum. Maçtan sonra kırmızı kartların yanlış olduğunu herkes ifade etti ama onlara takılmıyorum. Rizespor maçında atılan ilk goldeki VAR teknolojisinin olduğu dönemde ilk defa hata yapılıyor ofsaytla ilgili olarak. O referans çizgi niye çizilmedi anlayamadım. Benim kafama tek kafama takılan nokta o. Ofsayt olduğu zaman da referans çizgi çiziliyor, ofsayt olmadığı zaman da. Tek kafamıza takılan nokta oydu. Referans çizginin çizilmemesi biraz kafamı karıştırdı. Ofsayt noktasındaki gözle görülür yanlışlık da zaten herkesin malumu” ifadelerini kullandı.

“Konyaspor daha güzel günlere gelecektir”

Hataların olabileceğini ve hataları yapanın da insan olduğunu söyleyen Özgökçen, “Onu da anlayışla karşılamak lazım ama bu kabul edilebilir bir hata olması lazım. Ofsayt konusu dışındakiler hatadır, belki kasıtlı yapılmıştır ya da yapılmamıştır onunla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Ama o referans çizgiyi anlayamadık. Çünkü hiç görmedik. Bizim verdiğimiz tepki de onunla ilgiliydi. Ama bu şekilde yapılan yanlışlar varsa da herkes neticesine katlanacaktır. Çok büyük mücadele içerisine girdik. Bugün Şampiyonlar Ligi diyoruz. Tarihinde hiç yaşamadığı bazı anlar yaşadık bu sene hep beraber. Trabzon maçına şampiyonluk maçına gittik. Fenerbahçe maçı da çok önemliydi. Esasında keyfini süreceğimiz bir sezon yaşadık diyebiliriz. İnşallah sonunu da getiririz. Arkadaşlar mücadelelerini sonuna kadar gösteriyor. Biz de elimizden geldiği kadar onlara yardım etme gayreti içerisindeyiz. El ele verdiğimiz takdirde Konyaspor daha güzel günlere gelecektir” diye konuştu.

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