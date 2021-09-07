Başkan Özdemir’den Büyükelçi Dişli’ye

A Milli Futbol Takımı’nın Hollanda ile oynayacağı maç için Amsterdam’da bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri T.C. Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli’yi ziyaret etti.

Büyükelçilik konutunda gerçekleşen nezaket ziyaretin TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çağlar, Hasan Akıncıoğlu, İsmail Erdem ve Nuri Akın, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Just Spee de yer aldı.

Başkan Özdemir, TFF heyeti ve Spee’yi ağırlayan Büyükelçi Şaban Dişli ve eşi Ayşe Dişli’ye misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Ziyarette Özdemir tarafından Dişli’ye A Milli Futbol Takımı forması takdim edildi.