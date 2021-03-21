Başkan Orhan'dan Ilıca İdman Ocağına destek ziyareti

Erzurum’u bu yıl Bölgesel Amatör Ligi’nde (BAL) temsil edecek olan Ilıca İdman Ocağı Belediyespor, 17 Nisan’da start verilecek olan karşılaşmalar için hazırlıklarına başladı. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ise, Aziziye temsilcisini idman yaptığı Orhan Tavlı Stadı’nda ziyaret etti, yeni sezonda başarılar diledi. Ilıca İdman Ocağı’nın genç futbolcularına tatlı ikramında da bulunan Başkan Orhan, “Kulübümüz tarihi bir başarıya imza attı ve Bölgesel Amatör Ligi’ne yükseldi. Farkımızı bu kulvarda da gösterecek ve sezon sonunda inşallah yeni bir şampiyonluğun sevincini yaşıyor olacağız” dedi. Teknik heyet ve futbolcularla bir süre sohbet eden Orhan, kulübün ve takımın genel durumu hakkında da, Kulüp Başkanı İlhan Umut Aktaş’tan bilgi aldı.

Aktaş’tan Başkan Orhan’a teşekkür Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Ilıca Orhan Tavlı Stadı’nda Kulüp Başkanı İlhan Umut Aktaş, Futbol Şube Sorumlusu Yaşar Çıplak ve Antrenör Yunus Aydın karşıladı. Kulüp Başkanı İlhan Umut Aktaş, idmanlarına başlayan Ilıca İdman Ocağı Belediyespor’un Bölgesel Amatör Lig’de de büyük başarılara imza atacağının altını çizdi. Maçların 17 Nisan’da başlayacağını ve tüm hazırlıkları bu takvime göre planladıklarını kaydeden Aktaş, kulübe sağladığı maddi-manevi desteklerden dolayı Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’a teşekkür etti. Aziziye Belediye Başkanı Orhan da, Ilıca İdman Ocağı Belediyespor’a bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da her türlü desteği vereceklerinin altını çizdi