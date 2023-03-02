Başkan Nevzat Kaya, Muşspor adına deprem bölgesine 3 milyon TL bağışladı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilde yıkıma neden olan depremler sonrası spor camiası tek yürek oldu. Muşspor Başkanı Nevzat Kaya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından organize edilen "Omuz Omuza" kampanyasına katılarak depremzedeler için 3 milyon TL bağışta bulundu.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketlerinin ardından bölgede yaraların sarılması için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen "Omuz Omuza" kampanyasına Muşspor Başkanı Nevzat Kaya takımı adına deprem bölgesine 3 milyon TL’lik bağışta bulundu. Depremin olduğu andan itibaren bölgeye ayni ve nakdi destekte bulunan Muşspor Başkanı Nevzat Kaya düzenlenen programa telefonla bağlanarak, “Ülkemizin başı sağ olsun. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Depremi duyduğumuz ilk andan itibaren Muşspor olarak maddi ve manevi bütün gücümüz ile yardımlarımızı yaptık ve yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.