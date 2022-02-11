Başkan Hüseyin Keskin Sultanbeyli’de sporcu gençlerle buluştu

Sultanbeyli’de “Sporcu Gençler, Sağlıklı Nesiller” projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte Başkan Hüseyin Keskin, Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Sultanbeyli Belediyespor’da forma giyen sporcularla buluştu.

Sultanbeyli ilçesinde “Sporcu Gençler, Sağlıklı Nesiller” projesi kapsamında spor faaliyetleri düzenlendi. Düzenlenen proje kapsamında Sultanbeyli Gölet Stadyumu’nda gerçekleşen programa 12 farklı branştan sporcu katıldı.

Sultanbeyli’de sporcuların yetişmesine imkân sağlamak ve onları desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdüren Sultanbeyli Belediyesi, yüzlerce kişinin ve sporcunun katıldığı kapsamlı bir organizasyon düzenledi.

Sultanbeyli Gölet Stadyumu’nda düzenlenen organizasyon ilçedeki spor camiası tarafından büyük ilgi görürken düzenlenen organizasyonda Kickbox, Taekwondo, Karate, Basketbol, Güreş, Voleybol, Jimnastik, Aikido, Fitness, Futbol, Pilates, Atletizm alanlarında yetişen sporcular bir araya geldi. Taekwondo gösterisiyle başlayan programa sporcular antrenörleri ile katıldı. Program, gençlerin Başkan Keskin’le fotoğraf çektirmesiyle ve şampiyon sporculara kupa takdimi ile sona erdi. Etkinlikte bulunan şampiyon sporculardan Beytullah Büyükalp, "Sultanbeyli Belediyesispor sporcusuyum. Ordu’da düzenlenen Türkiye Kick-Boks şampiyonası 51 kg genç erkek kategorisinde Türkiye 3. oldum. Sultanbeyli Belediyemizin bana verdiği imkanlardan dolayı çok teşekkür ederim. Hedefimde bir sonraki şampiyonada ülkeme altın madalya kazandırmak istiyorum" dedi.

Başkan Hüseyin Keskin: "Evlatlarımızın daha güzel ortamda yetişebilmesi için mücadele ediyoruz"

Programa katılan Hüseyin Keskin, "Sultanbeyli Belediyesi olarak ’Sporcu Gençler, Sağlıklı Nesiller’ projesi kapsamında Sultanbeyli Belediyespor kulübümüzün bütün sporcularıyla bir araya geldik. Futbol kulübümüzle birlikte 15 branşta spor yapan evlatlarımızı tebrik ettik ve başarılarının devamını diledik. Ve bu anlamda özellikle liglerinle başarı elde eden U-16 takımını ve U-18 takımını tebrik ettik. Bizler Sultanbeyli Belediyesi olarak özellikle bütün projelerimizin odağına gençlerimizi aldık. Çünkü Sultanbeyli ilçemiz İstanbul’daki diğer ilçeler içerisinde nüfusa oranla en fazla genci olan ilçelerin başında geliyor. Sporun bütün branşlarında hem 15 branşta hem de yeni açacağımız branşlarda evlatlarımızın daha sağlıklı olması için, ülkemizin yarınları olan evlatlarımızın daha güzel bir ortamda yetişebilmeleri için mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.