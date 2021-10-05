Başkan Hasan Çavuşoğlu: "ALA Fan Token’in 4 Ekim’deki halka arzında bizi mutlu eden sonuçlar elde ettik"

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ALA Fan Token’in halka arzını tesislerde yaptığı basın toplantısında değerlendirdi.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ’ALA Fan Token’in 4 Ekim’deki halka arzında kendilerini mutlu eden sonuçlar elde ettiklerini belirtti. Çavuşoğlu, "Alanyaspor’un dünya çapında bir marka olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Dün bir kısmını satışa çıkardığımız tokenler 5 dakikada bitti. 91 ülkeden alım yapıldı. Avrupa’da 40 önemli kulüp arasında 13. sırada yer alması bizim için çok önemliydi. Türkiye’den sonra en çok Polonya, İtalya, Fransa ve Brezilya’dan alımlar yapıldığını gördük. Bu da Aytemiz Alanyaspor’un marka değerinin arttığı ve ne kadar önemli işler yapıldığı gösteriyor. 25 dakikada 200 bin adet satıldı. Marka değerini gün geçtikçe artırıyoruz" dedi.

Finansal Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üye Murat Kayacan ise, "Aytemiz Alanyaspor taraftar tokenleri olarak başarılı bir arz gerçekleştirdik. 3 milyon taraftar tokenlerimizi de ileri ki süreçlerde halka arz etmiş olacağız. Dünyaca ünlü takımların içinde olduğu, Barcelona, Manchester City, PSG, Juventus, Inter, Atletico Madrid gibi takımların bulunduğu bu projeye girmiş olmak çok güzel. Bundan sonra istediğimiz bu ilginin devam etmesi şeklindedir" diye konuştu.