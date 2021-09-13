banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Burcu Esmersoy terfi olmanın yollarını anlattı!
Burcu Esmersoy terfi olmanın yollarını anlattı!
'Geberttiniz! Ayıp ediyorsunuz!'
'Geberttiniz! Ayıp ediyorsunuz!'
Altın fiyatları yükselişte!
Altın fiyatları yükselişte!
Bağcılar'da saç ekimi sırasında sır ölüm!
Bağcılar'da saç ekimi sırasında sır ölüm!

Başkan Erdem’den millî atlet Hakan Cira’ya ödül

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi başarıyla temsil eden Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcusu Hakan Cira’yı kutlayarak ödülünü verdi.

Spor 13.09.2021, 17:06
Başkan Erdem’den millî atlet Hakan Cira’ya ödül

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi başarıyla temsil eden Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcusu Hakan Cira’yı kutlayarak ödülünü verdi.


Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyat Oyunları’nda Nilüfer’in gururu olan Hakan Cira’yı kabul etti. Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Sporcusu Hakan Cira, 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi başarıyla temsil ederek, finale kaldı. Adını en hızlı 8 atlet arasında yazdırmayı başaran millî atlet yarışı 6’ncı sırada tamamladı. Yarışları yakından takip eden Turgay Erdem, Hakan Cira’yı başarısından dolayı kutladı.


Finale kalarak Nilüfer ve Bursa’nın gururu olduğunu belirten Turgay Erdem, “Gösterdiğin performans ve elde edilen derece göğsümüzü kabarttı. Bundan sonraki organizasyonlarda daha iyi başarı geleceğine inanıyorum. Kulüpte iyi sporcular var ve Hakan’ın başarısına yenilerinin de ekleneceğinde şüphemiz yok. Biz de kurum olarak her zaman sporcunun yanındayız. Atletizm branşına yönelik yapmayı plânladığımız projelerle desteğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.


Başkan Turgay Erdem ve Nilüfer Belediyesi’ne desteklerinden dolayı teşekkür eden Hakan Cira, “Olimpiyatlar için çok çalışıp emek verdik. Hedefimiz daha büyük başarıydı. Bundan sonra aynı azimle çalışmaya devam ederek önümüzdeki şampiyonalarda dereceye ulaşacağız. Yanımda olan, destek veren herkese yürekten teşekkürler” diye konuştu.


Milli atlet Hakan Cira’yı ziyaret sırasında eşi Esma Cira ve Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ali Genç de eşlik etti. Başkan Turgay Erdem ziyaret sonunda Hakan Cira’ya para ödülü ve hediye vererek, yeni başarılar beklediklerini söyledi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Göztepe 4 5
12. Kasımpaşa 4 5
13. Antalyaspor 3 4
14. Alanyaspor 3 3
15. Sivasspor 4 2
16. Adana Demirspor 4 2
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Manisa FK 4 9
3. Eyüpspor 4 9
4. Erzurumspor 4 9
5. Ankaragücü 4 8
6. Tuzlaspor 3 7
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 4 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 2 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Man City 4 9
5. Brighton 4 9
6. Tottenham 4 9
7. West Ham 4 8
8. Everton 3 7
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 3 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Osasuna 4 5
10. Rayo Vallecano 4 4
11. Villarreal 3 3
12. Levante 4 3
13. Real Betis 3 2
14. Elche 3 2
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0