Başkan Çebi’den Josef’e geçmiş olsun ziyareti

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ameliyat olan Brezilyalı futbolcu Josef de Souza’ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Beşiktaş’ta menisküs yırtığı sebebiyle Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ameliyat oldu. Siyah-beyazlı kulübün Başkanı Ahmet Nur Çebi de Josef’i ameliyat olduğu hastanede ziyaret etti. Josef’in sağlık durumu hakkında bilgi alan Başkan Çebi, geçmiş olsun dileklerini iletti.