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Başkan Çebi, takımı uğurladı

Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa deplasmanında boy gösterecek olan Beşiktaş’ı Başkan Ahmet Nur Çebi, tesislerden stada uğurladı.

Spor 04.04.2021, 17:50
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Başkan Çebi, takımı uğurladı

Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa deplasmanında boy gösterecek olan Beşiktaş’ı Başkan Ahmet Nur Çebi, tesislerden stada uğurladı.

Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan lider Beşiktaş, stada ulaştı. Siyah-beyazlılar Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nden Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ, Asbaşkan Fatih Hakan Avşar ve Futboldan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Cenk Sümer uğurladı. Başkan Ahmet Nur Çebi, Teknik Direktör Sergen Yalçın ve futbolcular maç öncesinde başarılar diledi.
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