Başkan Büyükkılıç: "İmkanlarını seferber edecek isimlere ihtiyacımız var"

Kayserispor’da 10 Aralık’ta yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul ile ilgili açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "İmkanlarını seferber edip fedakarlık yapacak şekilde hareket edecek isimlere ihtiyacımız var" dedi.

Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor, geçtiğimiz günlerde olağanüstü genel kurul yapma kararı almıştı. Alınan kararla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ’Ben Kayserispor’a hizmet etmek istiyorum, imkanlarımı burada seferber etmek istiyorum’ diyen her kardeşimize fırsat verilerek bir yönetim oluşturulacağını söyledi. Başkan Büyükkılıç, "Berna Başkan ’Bundan sonraki süreçte beni mazur görün’ yaklaşımıyla hareket edince ister istemez bir kongre aşamasına geçildi. Huzur içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde bir kongre yapılacağını, değerlendirmeler sonrasında ortaya çıkacak isimlerle; ’ben Kayserispor’a hizmet etmek istiyorum, imkanlarımı burada seferber etmek istiyorum’ diyen her kardeşimize fırsat verilerek bir yönetim oluşturulacak. İsimle ilgili merak ettiğiniz konular var ama hiç kimse ’ben olayım’ diye bir noktada değil. Olmak isteyen herkese kapılarımız açık. İmkanlarını seferber edip fedakarlık yapacak şekilde hareket edecek isimlere ihtiyacımız var. Huzur içerisinde, Kayserisporumuza yakışacak şekilde bir kongre yapılacağına inanıyorum. Görev alacak kardeşlerime şimdiden başarılar diliyorum. Merak edilmesin, Kayserimizde hiçbir sorun kalmaz, aşılır. Sorun olarak da görmemek lazım. Hizmet yarışı olarak değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.