Başkan Aktaş: "Bursaspor’a kayıtsız mı kalsaydım"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor’da yönetime aday olan isimlerle ilgili yapılan tartışmalara son noktayı koydu. Bursaspor’un tüm gelirlerinin temlikli olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Pazar akşamına kadar bu süreç devam etti. Allah aşkına kim aday olarak çıktı da ona engel olundu. Bu şehrin seçilmiş Belediye Başkanı olarak benden ne bekliyordunuz? Bu süreçte ben buna kayıtsız mı kalsaydım" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Şubat ayı toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda Bursaspor’da yönetime aday olan isimler üzerinden yapılan eleştirilere açıklık getiren Başkan Aktaş, kendisinin birileri gibi sosyal medyada yazıp, çizen sözde taraftarlardan değil, gerçek bir Bursasporlu olduğunun altını çizdi. Birilerinin kendisini sosyal medya üzerinden acımasızca yargıladığını ifade eden Başkan Aktaş, “Özellikle aday yönetim kurulundaki isimler üzerinden kendince ayar vermeye çalışanlar varsa, yanlış anlamayın Pazar akşamına kadar bu süreç devam etti. Allah aşkına kim çıktı da ona engel olundu. Bursaspor’un şu an bir başkanı var ama fiili olarak hiçbir edimini yerine getirmeyen, hiçbir görev yapmayan bir yönetim var. Bu şehrin seçilmiş belediye başkanı olarak benden ne bekliyordunuz? Bu süreçte ben buna kayıtsız mı kalsaydım. Ben sadece üç günde telefon trafiği ile yani makamımızın vermiş olduğu ağırlıkla, gücümüzü, çevremizi kullanarak tahtanın açılması ve gerekli takviyelerin yapılması noktasında bir hamlede bulundum” diye konuştu.

"Para her şey değil"

Yönetime aday olan isimlerin her birinin kendi çapında kıymetli ve değerli isimler olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, "İsimleri tek tek inceleyin, hepsi kıymetli isimler. Orada Büyükşehir Belediyesi ile ilintili genel müdür olan arkadaşımız hariç hiçbir arkadaşımız söz konusu değil. Başkan olmak zordur, yönetmek zordur. Ama böyle bir yola çıkıldı. Para her şey değil. Her şey olsaydı Ali Koç’un Fenerbahçe’sinin liderle arasında 20 puan fark olmazdı. Tekrar söylüyorum benim takım oluşturmak gibi bir derdim yok. Ben Bursaspor’a kafa falan yormayacağım. İnşallah seçilirlerse 27’sinde 13 tane kıymetli arkadaşımız var, onlar kafa yoracak. Ben de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu sürece yasal çerçevede destek vereceğim. Belki bir işadamına gitme, belki bir şey ile alakalı bir şeyleri harekete geçirme noktasında elimden geleni yapmaya çalışacağım" diye konuştu.

"Amaç üzüm yemek değil"

Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu 4 yıl 3 aylık süre zarfında Bursaspor Kulübünde 4 başkanın görev yaptığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Bu süre zarfında hep gerçekten Bursaspor’a destek verdim. Bazen bunun adı göğüs reklamı oldu. Bazen sahanın temizliği, güvenliği oldu. Altyapıların bütün otobüslerini falan biz veriyoruz. Bakın tekrar söylüyorum geçmiş seneleri bilemem. Bursaspor’un yarım asırlık bir mazisi var, geçirdiği süreçler var. Ama Bursaspor sıkıntılı. Bursaspor’un bütün gelirleri temlikli. Şu an Bursaspor’un 1 lira bile geliri yok. Seyirciden alınan paranın tamamı, yayın gelirleri, Spor Toto Teşkilatı gelirleri borçlara gidiyor. Böyle bir yapı içerisinde eminim ki şu an ben bu konuya kayıtsız kalmış olsaydım o zaman da diyeceklerdi ki: ‘Evet arkadaş Bursaspor’u sahipsiz bıraktınız’. Amaçları üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Şimdi destek zamanı, katkı zamanı. Ayakta durarak, doğru hamlelerle, özellikle altyapıdan sporcu yetiştirerek, kaynakları en doğru bir şekilde kullanarak yol yürünmesi gereken bir zaman. Hala birileri farkında değiller ama Bursaspor düşme hattında. Bursaspor’un durumu hiç de yabana atılmayacak kadar ciddi. Bu kadar kritik bir ortam içerisinde Bursaspor’a hep beraber sahip çıkalım” dedi.