Başkan Akgören: “Bu karar bize bir hediye, bir lütuf olarak bahşedildi”

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) ligden düşmelerin bu sezon kaldırılmasını bildirmesinin ardından açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, "Bu karar bize bir hediye, bir lütuf olarak bahşedildi. Seneye çok daha farklı bir Eskişehirspor’u sahaya sürmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı son dakika kararıyla Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de bu sezon küme düşme olmayacak. Bu sene 12 puan ile ligin son sırasında yer alan Eskişehirspor’da alınan bu kararla alt lige düşmeyecek.

"Bu karar bize bir hediye, bir lütuf olarak bahşedildi"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, çok mutlu olduklarını söyledi. Akgören, “Hem çok mutluyum hem üzgünüm. Eskişehirspor, küme düşmeyi hak etmeyen Türkiye’nin en büyük camialarından birisidir. Üzgünüm çünkü Eskişehirspor ligde kalmayı bu şekilde hak etmeyen bir camiadır, kendi bileklerinin gücüyle ligde kalması gereken bir camiadır. Bu karar bize bir hediye, bir lütuf olarak bahşedildi. İnşallah bundan sonraki yıllarda böyle duygular yaşamayız. Bunun yaşamaması adına yönetim kurulundaki arkadaşlarımla gerekli olan tüm tedbirleri alacağız, bütün çalışmaları yapacağız. Seneye çok daha farklı bir Eskişehirspor’u sahaya sürmek için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.