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Başkan Ahmet Nur Çebi’den yeni yıl mesajı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Spor 31.12.2020, 13:12
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Başkan Ahmet Nur Çebi’den yeni yıl mesajı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi sitesinden paylaşılan mesajda Başkan Çebi, şu cümlelere yer verdi:

"Sadece ülkemiz için değil, insanlık adına çok zor bir yılı geride bırakıyoruz. 2019 yılının aralık ayında ortaya çıkan ve hayatın her alanında kendisini hissettiren pandemi, uzun yıllardır insanlığın tecrübe etmediği bir dönem yaşattı ve yaşatmaya devam ediyor. Bilim insanlarının karşılığı olamayacak çabaları ve insanlığın yaşama arzusu ile bu salgının son bulacağına yürekten inanıyorum.

Bu şartlar altında ülke olarak da önemli bir sınav vermekteyiz. Ekonomik ve sosyal olarak tecrübesini daha önce yaşamadığımız şu günlerde, tüm çabamızla bu zor süreci hasarsız bir şekilde atlatmayı hedefliyoruz.

Tüm bu olumsuzlukların ortasında yeşeren dayanışma duygusu hepimize gurur verdi. Taraftar derneklerimizin bu çabalara dört elle sarıldığına şahit olduk. ’Bırakmam Seni’ kampanyamız da böyle zorlu bir dönemde başladı. Kampanya maddi açıdan çok değerliydi ancak bu süreçte ortaya çıkan birlik, Beşiktaşımıza sadakat, paha biçilmezdi. Katkı sağlayan taraftarlarımıza, Beşiktaşımızın yanında duran sanatçılarımıza ve bu tarihi kampanyanın organizasyonunda yer alan herkese bir kez daha yürekten teşekkür ederim.

Pandemi dolayısıyla birçok gelirimizin azalmasına rağmen yatırımlarımızdan taviz vermeden, günü kurtarmaktan çok geleceğin peşinde olan ve Beşiktaş’ın zirve hedefinden ödün vermeden yatırımlarımızı yapmaya devam ediyoruz.

Beşiktaş ocağından yetişen teknik direktörümüz Sergen Yalçın ve ekibinin de üstün gayretleri ile iyi bir futbol organizasyonu oluşturduk. Öz kaynaklarımızdan yetişen genç kardeşlerimize de fırsat vererek, Beşiktaş’ın formasının ağırlığını taşıyabilecek isimlerle yola devam ediyoruz.

Futbol takımımızın dışında amatör şubelerimizde de kendine yeterlilik sağlayan bir yapı kurmanın peşindeyiz. Basketbol şubemizde yaşanan gelişmeler bunun güzel bir örneğidir. Beşiktaş’ın geleceği için çok önemli olan bu çabamız için tüm Beşiktaşlıların el ele vererek amatör şubelerimize destek olması gereklidir.

Taraftarı, yönetimi, sporcusu, üyesi ve camiası ile bir bütün olduktan sonra Türkiye’nin en köklü kurumu olan Beşiktaşımızı durduracak bir güç yoktur. Bu bilincin bizlere verdiği güven her şeyin üstündedir.

2021 yılının taraftarımızla tekrar buluştuğumuz, hem finansal hem de sportif olarak hedeflerimize ulaştığımız bir yıl olacağına yürekten inanıyoruz. Ülkemize ve insanlığa; sağlığın, başarının, huzurun ve umudun eksik olmadığı günlerle dolu yeni bir yıl dilerim.
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