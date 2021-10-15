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Başkan Ahmet Ağaoğlu, kadın futbol takımını ziyaret etti

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kadın futbol takımını ziyaret etti.

Spor 15.10.2021, 17:39
Başkan Ahmet Ağaoğlu, kadın futbol takımını ziyaret etti

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kadın futbol takımını ziyaret etti.

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Kadir Özcan Futbol Akademisi’nde kadın futbol takımını ziyaret etti. Ağaoğlu, burada Gençlik Geliştirme Koordinatörü Hamit Cihan’dan kadın futbol takımı ve genel çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Teknik heyet ve sporcu kadrosuna başarılar dileyen Başkan Ağaoğlu, “Trabzonspor gibi büyük bir camiayı temsil edeceksiniz. Bu, büyük bir sorumluluk gerektiriyor. En büyük önceliğimiz iyi bir insan olabilmek. Sizin de hem karakteriniz hem de başarınızla bu yükü en iyi şekilde taşıyacağınıza inanıyorum. Bu kulübe yeteneklerinizle gelip, yeteneğinizi karakteriniz ve başarınızla süsleyeceksiniz. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

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