Basın mensupları, depremzedelere yardım için Trabzonspor-Basel maçını ücretli takip edecek

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi, depremzedelere destek amacıyla UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda oynanacak Trabzonspor-Basel maçını takip edecek basın mensuplarından ücret alınacağını duyurdu.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü sahasında İsviçre temsilcisi Basel ile karşılaşacak. TSYD Trabzon Şubesi’nden yapılan açıklamada, Trabzonspor’un mücadelenin bilet gelirlerini deprem bölgesine bağışlama kararının ardından basın mensuplarının da giriş ücreti ödemesine karar verildiği aktarıldı.

Basın mensuplarının karşılaşmayı kişi başına en az 100 TL bağış yaparak takip edeceği belirtildi.