Başarısızlığın sebebi Muslera'ymış!

KÖTÜ GİDİŞ DURMUYOR

Spor Toto Süper Lig'de son 6 haftada kaybettiği 13 puanla şampiyonluğa havlu atma noktasına gelen Galatasaray'da kötü gidişin nedenleri sorgulanıyor

NEDEN MUSLERA

Çıktığı son 6 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabilen Cimbom, 13 puanlık kayıplar şampiyonluk yarışında büyük darbe aldı. Sarı-kırmızılı camiada düşüşün nedeni olarak birçok etkin gösterilirken bunlarından birisinin de Muslera olduğu ifade edildi.

BELHANDA'YLA BAŞLADI

Sabah'ın haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim, TT Stadyumu'nun zemini nedeniyle canlı yayında yaptığı açıklamalar nedeniyle Younes Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Yönetim ilk olarak bu olayda takımı karşısına aldı.

MUSLERA İMZASI İPLERİ KOPARDI

Galatasaray yönetiminin takım tarafından tepki çeken diğer hamlesi ise Muslera oldu. Yönetim tecrübeli kaleciye imza attırarak sözleşme bekleyen diğer oyuncuları ise tamamen kaybetti.

KİRALIK İSİMLER DÜŞÜŞTE

850 bin euro garanti ücret alan Marcao ve 1 milyon 50 bin euro kazanan Luyindama uzun süredir zamlı yeni sözleşme bekliyor.

TEKLİF YOK

Mukaveleleri sezon sonunda bitecek olan Emre Akbaba ve Ömer Bayram da takımda kalmak istiyor ancak henüz kulüp tarafından kendilerine iletilmiş bir teklif yok.

'BİZİM NEDEN UZATILMIYOR'

Saha dışında "Bizim neden sözleşmemiz uzatılmıyor" diye soran futbolcuların konsantrasyonu bozuldu ve performansları düştü. Galatasaray'ı olumsuz etkileyen bir diğer unsur da kiralık oyuncuların fazlalığı.

DİBE VURDULAR

Takım tarafından kendileri ile devam edilmeyeceğini anlayan Etebo ve Saracchi tam anlamıyla dibe vurdu. Süper Lig'in devre arası transfer döneminde takıma katılan Halil Dervişoğlu ise beklentileri karşılayamadı.

GEDSON HAYAL KIRIKLIĞI OLDU

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen fakat geldiği günden bu yana isteneni veremeyen Portekiz yıldız oyuncu Gedson Fernandes son Karagümrük maçına kadar hayal kırıklığı oldu.

LUYINDAMA VE MARCAO ZAM BEKLİYOR

2022'ye kadar sözleşmesi olan Kongolu oyuncu Luyindama, Galatasaray'dan senelik 1 milyon 50 bin euro alıyor.

YILLIK 850 BİN EURO ALIYOR

Bir sezon daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı stoper Marcao ise yıllık 850 bin euro kazanıyor. İki stoper de zamlı yeni sözleşme bekliyor.

(Milliyet)