Başarılı spor spikeri ve sunucu Melih Gümüşbıçak, öğrencilerle bir araya geldi

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından gerçekleştirilen çevrim içi söyleşiye konuk olan spor spikeri ve sunucu Melih Gümüşbıçak, deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından ’Futbol Nedir, Ne Değildir?’ adlı çevrim içi etkinlik gerçekleştirildi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşinin açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, derslerle sınırlı olmayan bir ortamda öğrencilerin gelişime destek olmaya gayret gösterdiklerinin altını çizdi. Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak bölgemizin ve ülkemizin gelişimine katkı sunmak için bilimsel anlamda gösterdiğimiz gayretin yanında, spor alanında da söz sahibi olma hedefimiz var. Bu doğrultuda durmadan çalışıyor, hedeflerimize kararlılıkla yürüyoruz. Derslerle sınırlı olmayan bir öğrenme ortamında öğrencilerimizin gelişimini destekliyor ve onların nitelikli bireyler olarak mezun olmalarını hedefliyoruz” dedi.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Zahit Serarslan’ın moderatörlüğünü yaptığı söyleşide başarılı spor spikeri ve sunucu Melih Gümüşbıçak deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Gümüşbıçak, “Futbol bir topun peşinden koşmak ve o rekabet duygusunu çocukça yaşamak tutkusudur. Futbol dünyada bu kadar insanın ilgisini çekiyorsa bunun en büyük sebebi futbolun oldukça basit bir oyun olmasıdır. Diğer bir sebebi de herkesin futbol hakkında söyleyecek bir şeyi bulmasıdır” ifadelerini kullandı.

Spor sunuculuğu/spikerliği ve medya yöneticiliği ile ilgili deneyimlerini paylaşan Melih Gümüşbıçak, katılımcıların sorularını cevaplayarak güncel konulara ilişkin fikirlerini aktardı. A Milli Futbol Takımı’nın 11 Haziran Cuma günü Roma’da İtalya ile oynayacağı maçla başlayacak olan EURO 2020 öncesinde değerlendirmelerde bulunan Gümüşbıçak, “Biz kendimizle savaşıyoruz. Yani potansiyeli çok yüksek bir takım olmamıza rağmen böyle bir durumun söz konusu olduğunu düşünüyorum. Benim için milli takımımız elemeleri geçemezse de sürpriz olmayacaktır, kupayı kaldırsa da sürpriz olmayacaktır. EURO 2020, zor bir şampiyona ve favorisi bol bir şampiyona olduğunu görüyoruz. Milli takımımızın güzel işler yapacağına inanıyorum” diye konuştu.

Gümüşbıçak, dünyanın dört bir yanından kişilerin internet aracılığıyla buluşup oyun oynayabildiği elektronik sporların sektörel gelişimi ile ilgili soruya da cevap vererek, “E-spor, tamamen bir imgelemeyle ve tamamen bir sanal gerçeklik haline getirilip bizleri kan ve ter içerisinde bırakabilirse işte o zaman başka bir boyuta ulaşılacaktır. Bu yakın bir gelecekte de olacaktır, buna inanıyorum. Ancak bu olana kadar e-spor şu anda bir spor olarak görmüyorum. İçinde spordan da parçaların olduğu önemli bir eğlence sektörü olduğunu düşünüyorum” cümlelerine yer verdi.