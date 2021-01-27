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Başakşehir’in yeni transferleri 11’de
Medipol Başakşehir’in yeni transferleri Junior Fernandes ve Ömer Ali Şahiner, TFF Süper Kupa maçında oynanan Trabzonspor maçında ilk 11’de yer aldı. İki futbolcu turuncu-lacivertli forma ile ilk resmi müsabakalarına çıkacak.
Spor 27.01.2021, 20:26
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Medipol Başakşehir’in yeni transferleri Junior Fernandes ve Ömer Ali Şahiner, TFF Süper Kupa maçında oynanan Trabzonspor maçında ilk 11’de yer aldı. İki futbolcu turuncu-lacivertli forma ile ilk resmi müsabakalarına çıkacak.
TFF Süper Kupa’da Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan Medipol Başakşehir’de yeni transferler ilk 11’de görev alacak. Turuncu-lacivertli takımın transfer döneminde kadrosuna kattığı Brezilyalı kanat oyuncusu Junior Fernandes ve Konyaspor’dan dün renklerine bağladığı Ömer Ali Şahiner bordo-mavililer karşısında ilk 11’de görev yapacak. Fernandes ve Ömer Ali Trabzonspor maçında ilk resmi maçında forma giymiş olacak. Okan Buruk’un Trabzonspor karşısında sahaya sürdüğü ilk 11’i şu şekilde:"Mert, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Azubuike, Deniz Türüç, Junior Fernandes, Aleksic, Demba Ba"