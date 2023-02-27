Başakşehir’in rakibi Gent, Club Brugge’e mağlup

Medipol Başakşehir’in, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu’ndaki rakibi Gent, Belçika Pro Lig’in 27. haftasında deplasmanda Club Brugge’e 2-0 mağlup oldu.

Başakşehir’in, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu’nda eşleştiği Gent, Belçika Pro Lig’in 27. haftasında deplasmanda Club Brugge ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Club Brugge’e galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Bjorn Meijer, 90+3. dakikada penaltıdan Hans Vanaken kaydetti. Bu sonucun ardından Gent, 12 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyetle ligde topladığı 42 puanla 5. sırada kalırken, Club Brugge, 12 galibiyet, 10 beraberlik, 5 mağlubiyetle 46 puanla 4. sıradaki yerini korudu. Gent, Belçika Pro Ligi’nde önümüzdeki hafta evinde Anderlecht ile karşılaşacak.

Belçika temsilcisi, 9 Mart Perşembe günü ise UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında evinde Başakşehir ile mücadele edecek.