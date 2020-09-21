Başakşehir’den 81 ildeki 81 okula 810 forma
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, OKULLARIN AÇILDIĞI İLK GÜN 81 İLDEKİ 81 OKULA 810 ADET TURUNCU-LACİVERTLİ FORMA GÖNDERDİ.
Medipol Başakşehir, okulların açıldığı ilk gün 81 ildeki 81 okula 810 adet turuncu-lacivertli forma gönderdi.
Bundan yaklaşık 5 ay önce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, korona virüs sebebiyle getirilen kısıtlamalardan dolayı evlerinden çıkamayan çocuklara sosyal medya hesabından seslenerek, "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Bakan Selçuk’un bu mesajına Beşiktaş Kulübü’nden cevap gelmiş ve siyah-beyazlılar 81 ilde 81 okula futbol topu hediye edeceklerini sözünü vermişti.
Medipol Başakşehir de Beşiktaş’ın bu jestine destek vererek 81 ilde 81 okula 810 forma hediye edeceklerini duyurmuştu.
Başakşehir, okulların açıldığı ilk günde turuncu-lacivertli formalarına kavuşan miniklerin fotoğraflarını resmi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Söz verdiğimiz gibi, 81 ildeki 81 okula 810 forma bizden" cümlelerine yer verdi.
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