Başakşehir’de yeni trasnferler Pizzi ve Trezeguet 11’de

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yeni transferler Pizzi ve Trezeguet’e, Gaziantep FK maçında 11’de görev verdi.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Başakşehir, Gaziantep FK’yı ağırlıyor. Bu müsabakaya turuncu-lacivertlilerin devre arası transfer döneminde Aston Villa’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Trezeguet ile Benfica’dan kiralanan Pizzi, 11’de başladı.

Yeni transferler, Medipol Başakşehir’le ilk antrenmanlarına 9 Şubat Çarşamba günü çıkmıştı.