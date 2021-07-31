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Başakşehir’de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig’de 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor 31.07.2021, 12:45
Başakşehir’de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
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Medipol Başakşehir, Süper Lig’de 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Fatih Terim Stadyumu’nda yer alan antrenman sahasında Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5’e 3 pas çalışmasıyla devam etti. Duran top çalışmasıyla antrenman sona erdi.

Tedavilerine devam edilen Chadli, Ahmed Kutucu ve Atabey idmana katılmadı. Crivelli kondisyoner eşliğinde çalıştı.

Turuncu-lacivertliler, yeni sezon öncesi üçüncü hazırlık maçında bugün saat 19.00’da Kasımpaşa Tesisleri’nde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
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