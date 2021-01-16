Başakşehir’de Visca kadroda yok

Medipol Başakeşhir’in başarılı futbolcusu Edin Visca, sakatlığı sebebiyle DG Sivasspor maçının kadrosunda yer almadı.

Süper Lig’in 19. haftasında Başakşehir, DG Sivasspor’u ağırlıyor. Bu önemli mücadelede turuncu-lacivertlilerin yıldız oyuncusu Visca, sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Edin Visca’nın son maçtan sonra ağrıları olduğunu ve kendisini riske atmak istemediklerini söyledi.

Turuncu-lacivertli takım, Sivasspor maçına şu 11’le çıktı:

"Volkan Babacan - Rafael, Epureanu, Ponck, Hasan Ali - İrfan Can, Mahmut, Deniz, Aleksic, Demba Ba - Crivelli"