Başakşehir’de sezonun ilk golü İrfan Can’dan

Medipol Başakşehir’in başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci, Trabzonspor maçının 32. dakikasında ağları sarsarak turuncu-lacivertliler adına sezonun ilk golünü atan isim oldu.

Süper Lig’in 5. haftasında Başakşehir, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı turuncu-lacivertli ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ligde geride kalan 4 maçta Hatayspor, Galatasaray ve Karagümrük’e 2-0 kaybeden, Göztepe ile de evinde golsüz beraber kalan Başakşehir, 2020-2021 sezonunun ilk golünü bordo-mavili takıma karşı atmış oldu. Mücadelenin 32. dakikasında sahneye çıkan İrfan Can, Lewis Baker’den kaptığı topta ağları sarsarak takımı adına sezon açılışından tam 401 dakika sonra ilk golü kaydetti.