Başakşehir’de Nedim Yiğit görevinden ayrıldı

Medipol Başakşehir, Akademi Direktörlüğü görevini yapan Nedim Yiğit’in görevinden ayrıldığını açıkladı.

Turuncu-lacivertlilerin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzde 3,5 sezondur Akademi Direktörlüğü görevini yapan Nedim Yiğit görevinden ayrılmıştır. Yiğit’e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.