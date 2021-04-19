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Başakşehir’de Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı
Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Spor 19.04.2021, 16:55
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Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki idmana topla ısınmayla başlandı. Antrenman paslaşma ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.
Bolingoli, Hasan Ali ve Cemali fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.Turuncu-lacivertliler, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam edecek.