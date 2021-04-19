banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi
Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi
Allah ile pazarlık yapan teyzenin hikayesi...
Allah ile pazarlık yapan teyzenin hikayesi...
UEFA, Şampiyonlar Ligi formatında değişikliğe gitti
UEFA, Şampiyonlar Ligi formatında değişikliğe gitti
Harvey Nichols Türkiye mağazasını kapattı
Harvey Nichols Türkiye mağazasını kapattı

Başakşehir’de Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Spor 19.04.2021, 16:55
2
Başakşehir’de Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki idmana topla ısınmayla başlandı. Antrenman paslaşma ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.

Bolingoli, Hasan Ali ve Cemali fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam edecek.
banner478
Yorumlar (0)
banner470
13°
hafif yağmur