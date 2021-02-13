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Başakşehir’de Göztepe maçı öncesi önemli eksikler

Süper Lig’in 25. haftasında yarın Göztepe’ye konuk olacak Medipol Başakşehir’de eksikler can sıkıyor. Turuncu-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Visca, Mahmut, Caiçara, Chadli, Bolingoli, Aleksic, Tolga, Ömer Ali ve Mete Kaan bu mücadelede forma giyemeyecek. Deniz Türüç ve Giuliano’nun oynayıp oynamayacağı ise maç günü netlik kazanacak.

Spor 13.02.2021, 11:23
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Başakşehir’de Göztepe maçı öncesi önemli eksikler

Süper Lig’in 25. haftasında yarın Göztepe’ye konuk olacak Medipol Başakşehir’de eksikler can sıkıyor. Turuncu-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Visca, Mahmut, Caiçara, Chadli, Bolingoli, Aleksic, Tolga, Ömer Ali ve Mete Kaan bu mücadelede forma giyemeyecek. Deniz Türüç ve Giuliano’nun oynayıp oynamayacağı ise maç günü netlik kazanacak.

Başakşehir, Süper Lig’in 25. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Gürsel Aksel Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak müsabakada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk’ün yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Bilal Gölen yapacak.

Ligde 6 maçtır galibiyete hasret olan Başakşehir, Türkiye Kupası’nda elde ettiği Fenerbahçe galibiyetini Göztepe mücadelesinde elde edeceği 3 puanla taçlandırmak istiyor. Aynı zamanda gelecek hafta sahasındaki zorlu Trabzonspor karşılaşması öncesi moral depolamak isteyen İstanbul temsilcisi, 24 puanla 18. sırada bulunuyor.

Eksikler zorluyor

Turuncu-lacivertlilerde sakatların çok olması Teknik Direktör Aykut Kocaman’ı da kadro planlaması konusunda zorluyor. Tedavileri süren Visca, Mahmut, Caiçara, Chadli, Bolingoli, Aleksic, Tolga, Ömer Ali ve Mete Kaan, yarın sahadaki yerlerini alamayacak. Deniz Türüç ve Giuliano’nun durumu da maç günü belli olacak.

Takımla çalışmalara başlayan Rafael ve Mehmet Topal ile tecrübeli çalıştırıcının görev vermesi halinde Göztepe’ye karşı oynayabilecek.

Epureanu, Mahmut ve Ömer sınırda

Başakşehir’de Göztepe müsabakası öncesi Alexandru Epureanu ile oynama ihtimalleri düşük olan Mahmut Tekdemir ile Ömer Ali Şahiner sarı kart sınırında bulunuyor. Söz konusu oyuncular, Göztepe’ye karşı oynayıp sarı kart görmeleri halinde ise ligin 26. haftasında Fatih Terim Stadı’ndaki Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
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