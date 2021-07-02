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Başakşehir’de Giuliano ile yollar ayrıldı

Medipol Başakşehir’de Brezilyalı futbolcu Giuliano ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Spor 02.07.2021, 13:10
Başakşehir’de Giuliano ile yollar ayrıldı

Medipol Başakşehir’de Brezilyalı futbolcu Giuliano ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Yeni sezon kadro planlamalarına devam eden Başakşehir, 31 yaşındaki oyuncu Giuliano’yla yollarını ayırdı. Turuncu-lacivertlilerle toplam 32 maça çıkıp 3 gol, 5 asistlik performans sergileyen Giuliano için paylaşılan veda mesajında, "Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Giuliano ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kısa sürede ailemizin önemli bir parçası olan Brezilyalı futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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