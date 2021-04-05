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Başakşehir’de Gaziantep FK hazırlıkları başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Spor 05.04.2021, 13:17
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Başakşehir’de Gaziantep FK hazırlıkları başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmana topla ısınmayla başlandı. İdman, üç grup halinde paslaşma ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.

Caiçara, Bolingoli ve Hasan Ali fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Turuncu-lacivertliler, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla devam edecek.
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