banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
O Ses Türkiye'den ayrılıyor mu?
O Ses Türkiye'den ayrılıyor mu?
Faruk Fatih Özer'in eski sevgilisi Eslem Sena Nur konuştu
Faruk Fatih Özer'in eski sevgilisi Eslem Sena Nur konuştu
Türk şirketine Kırgızistan’da kumpas iddiası
Türk şirketine Kırgızistan’da kumpas iddiası
Aktivist Greta'dan mesaj var!
Aktivist Greta'dan mesaj var!

Başakşehir’de Demba Ba ile yollar ayrıldı

Medipol Başakşehir, tecrübeli golcü Demba Ba ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Spor 23.04.2021, 18:22
2
Başakşehir’de Demba Ba ile yollar ayrıldı

Medipol Başakşehir, tecrübeli golcü Demba Ba ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Başakşehir’de beklenen ayrılık gerçekleşti. Turuncu-lacivertliler, başarılı futbolcu Demba Ba’nın mukavelesinin karşılıklı olarak sonlandırıldığını bildirdi. M.Başakşehir’in resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında 2019 yılından bu yana başarıyla oynayan ve

gösterdiği performansla şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olan Demba Ba’nın sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır.

‘Şampiyon’ ailemizin unutulmaz parçalarından biri olan, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk golümüzü atarak tarihe geçen Demba Ba’ya bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
banner478
Yorumlar (0)
17°
açık