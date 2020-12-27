Son Dakika
Başakşehir’de Chadli ilk golünü attı
Medipol Başakşehir’in başarılı futbolcusu Nacer Chadli, Süper Lig’deki ilk golünü Kasımpapa ağlarına attı.
Spor 27.12.2020, 21:10 27.12.2020, 21:47
8
Medipol Başakşehir’in başarılı futbolcusu Nacer Chadli, Süper Lig’deki ilk golünü Kasımpapa ağlarına attı.
Süper Lig’in 15. haftasında Başakşehir, sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kadı. Bu müsabakada turuncu-lacivertlileri 1-0 öne geçiren golü 27. dakikada kaydeden Chadli, böylelikle ligde ilk kez gol sevinci yaşamış oldu. Sezon başında kadroya dahil edilen ancak sakatlığından dolayı uzun süre forma giyemeyen ve ilk maçı olan Gençlerbirliği müsabakasında oyuna sonradan dahil olmasına rağmen 2 asist yapan Belçikalı oyuncu, Denizlispor karşılaşmasında da 1 golün pasını vermişti.
Chadli, şimdiye kadar ligde Gençlerbirliği, Beşiktaş, Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe mücadelelerinde forma giydi.
13°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Alanyaspor
|15
|27
|3. Gaziantep FK
|14
|27
|4. Fenerbahçe
|14
|26
|5. Beşiktaş
|13
|25
|6. Karagümrük
|14
|21
|7. Hatayspor
|13
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Göztepe
|15
|19
|11. Kasımpaşa
|15
|19
|12. Konyaspor
|13
|18
|13. Rizespor
|13
|18
|14. Sivasspor
|13
|17
|15. Antalyaspor
|14
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Ankaragücü
|14
|12
|18. Denizlispor
|14
|12
|19. Gençlerbirliği
|13
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|13
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|16
|32
|2. Tuzlaspor
|15
|30
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Altay
|15
|29
|5. Adana Demirspor
|15
|28
|6. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|7. Altınordu
|16
|27
|8. İstanbulspor
|14
|25
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|15
|15
|14. Boluspor
|15
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. Everton
|15
|29
|3. Leicester City
|15
|28
|4. M. United
|14
|27
|5. Man City
|14
|26
|6. Aston Villa
|13
|25
|7. Chelsea
|15
|25
|8. Tottenham
|14
|25
|9. Southampton
|15
|25
|10. West Ham
|15
|22
|11. Leeds United
|15
|20
|12. Wolverhampton
|14
|20
|13. Newcastle
|14
|18
|14. Crystal Palace
|15
|18
|15. Arsenal
|15
|17
|16. Brighton
|15
|13
|17. Burnley
|14
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|15
|8
|20. Sheffield United
|15
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü