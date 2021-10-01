Başakşehir’de Caiçara affedildi

Kayserispor maçının ardından sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle kadro dışı bırakılan Medipol Başakşehirli oyuncu Junior Caiçara affedildi.

Medipol Başakşehir, Brezilyalı oyuncunun affedilmesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Süper Lig’in 3. haftasında oynadığımız Kayserispor maçının ardından yapmış olduğu sosyal medya paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan futbolcumuz Junior Caiçara, teknik direktörümüz Aykut Kocaman ve Yönetim Kurulu’muzdan özür dilemiş, kendisine bir şans daha verilmesini istemiştir. Junior Caiçara’nın durumu teknik ekibimizden gelen talep doğrultusunda Yönetim Kurulumuz tarafından tekrar değerlendirilmiş ve 4 Ekim Pazartesi gününden itibaren A takımımızla birlikte antrenmanlara başlamasına karar verilmiştir."

Caiçara ne demişti?

Sosyal medya hesabından Başakşehir’in oyun anlayışını eleştiren 32 yaşındaki Brezilyalı şu sözleri kullanmıştı: “Savunmayı düşünerek oynadığımızı herkes biliyor fakat biz geçmişte böyle oynamıyor, her rakibi eşit görüp saldırıyorduk. Ve bu bize şampiyonluğu getirmişti. Şu anda tüm sistemi değiştirmenin anlamı yok. Bu benim fikrim. Mesajımdan rahatsız olanlardan özür dilerim ama hislerim böyle.”