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Başakşehir’de alt yapı antrenörü Can Cüneyt Ömeroğlu hayatını kaybetti

Medipol Başakşehir’in altyapı antrenörlerinden Can Cüneyt Ömeroğlu, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Spor 23.04.2021, 19:14
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Başakşehir’de alt yapı antrenörü Can Cüneyt Ömeroğlu hayatını kaybetti

Medipol Başakşehir’in altyapı antrenörlerinden Can Cüneyt Ömeroğlu, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Turuncu-lacivertlerden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Altyapı antrenörlerimizden Can Cüneyt Ömeroğlu, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunmuş değerli antrenörümüz Ömeroğlu’na Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.
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