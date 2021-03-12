Başakşehir zorlasa da Beşiktaş'ı deviremedi!

Pas isabetleriyle rekor kıran Beşiktaş, ilk 45 dakikada 416 başarılı pas yaptı ve bu sezon bir maçın ilk yarısında yapılan en fazla pas sayısı olarak kayda geçti.

Mücadelenin 42. dakikasında Cyle Larin'in attığı golle siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın'ın ''erken gol'' parolasına uydu. Beşiktaş, ilk yarıyı yüzde 72 topla oynama yüzdesiyle kapatarak maça daha baskılı başladı. Başakşehir ise ilk yarıda başarılı 127 isabet sağladı.

İkinci yarının 52. dakikasında Aleksic'in asistinde Deniz Türüç golü atarak skorda dengeyi sağladı. Ardından 68. dakikasında Ghezzal'ın ortasında Welinton'un golü, Beşiktaş'ı öne geçirdi. Demba Ba'nın 76. dakikadaki golü yeniden skorda dengeyi sağladı. Maçın temposundan bir an bile düşmeyen Beşiktaş, 83. dakikada Josef De Souza'nın golüyle maçı 2-3 kazanmayı bildi.

Ligde lider konumdaki Beşiktaş, puanını 63'e çıkardı. Başakşehir ise 29 puanda.