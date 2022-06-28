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Başakşehir, yeni sezona Burdur’da hazırlanıyor

Medipol Başakşehir, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına Burdur’da devam ediyor.

Spor 28.06.2022, 12:41
Başakşehir, yeni sezona Burdur’da hazırlanıyor

Medipol Başakşehir, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına Burdur’da devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, kamp programı için gittiği Burdur’da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. İstanbul temsilcisinin bugünkü hazırlıklarında topla ısınmayla başlayan idman, orta-şut çalışmasıyla devam etti. Dört grup halinde turnuva ile antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, bu akşam 18.00’de yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.

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