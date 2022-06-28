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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefikler arasında silah ambargosu olmaması gerektiğini vurguladı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in istediğinin tam tersi olduğunu belirtti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya tam olarak ne zaman üye olacaklarının net olmadığını ancak hızlı bir süreç olacağını ifade etti.
Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını kampa girdiği Burdur’da sürdürüyor.
Spor 28.06.2022, 21:31
Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını kampa girdiği Burdur’da sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, kamp programı için gittiği Burdur’da hazırlıklarına günün ikinci antrenmanı ile devam etti.
Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki idman ısınma ve koşuyla başladı. Dört grup halinde 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.00 ve 18.00’de yapacağı idmanlarla çalışmalarını sürdürecek.