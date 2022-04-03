Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Başakşehir, Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak. Bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 20.30’da Yeni Malatyaspor’u konuk edecek.