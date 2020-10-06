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Başakşehir, Visca’nın sözleşmesini uzattı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK OLAN EDİN VİSCA'NIN MUKAVELESİNİ 2025 YILINA KADAR UZATTI.

Spor 06.10.2020, 16:19
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Başakşehir, Visca’nın sözleşmesini uzattı

Medipol Başakşehir, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Edin Visca’nın mukavelesini 2025 yılına kadar uzattı.

Transfer döneminin gözde isimlerinden olan ve adı yurt içi ile yurt dışından birçok takımla anılan Edin Visca, 5 yıl daha Başakşehir’de. Turuncu-lacivertliler, 31 Mayıs 2021’de sözleşmesi sona erecek olan Bosna-Hersekli futbolcuyla 31 Mayıs 2025’e kadar yeni mukavele imzalandığını TFF’ye bildirdi. Böylece Visca’nın sezon bitiminde turuncu-lacivertlilerle yollarını ayıracağına dair çıkan haberlere de adeta son nokta koyulmuş oldu.

Edin Visca, 2019-2020 sezonunda Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplamda 47 maça çıkıp 19 gol, 14 asistlik performans sergilemişti.

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