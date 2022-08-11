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Başakşehir UEFA Konferans Ligi’nde turladı

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında sahasında İzlanda ekibi Breidablik’i 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, rakibini eleyerek Play-off’ta Belçika ekibi Royal Antwerp’in rakibi oldu.

Spor 11.08.2022, 22:37 11.08.2022, 22:48
Başakşehir UEFA Konferans Ligi’nde turladı

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında sahasında İzlanda ekibi Breidablik’i 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, rakibini eleyerek Play-off’ta Belçika ekibi Royal Antwerp’in rakibi oldu.

Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş müsabakasında sahasında karşılaştığı Briedablik’i 1-0 mağlup ederek turu geçen taraf oldu. İlk maçta rakibini 3-1 mağlup eden Başakşehir, iç sahada aldığı bu sonuçla Play-Off’ta Belçika temsilcisi Royal Antwerp ile eşleşmiş oldu.

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