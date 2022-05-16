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Başakşehir, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 38. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Spor 16.05.2022, 13:19
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 38. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Fatih Terim Stadı’nda bulunan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başladı. Rondo çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, bir günlük iznin ardından 18 Mayıs Çarşamba günü saat 17.30’da yapacağı idmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.