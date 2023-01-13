Başakşehir, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile tamamladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmasıyla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 19.00’da deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.