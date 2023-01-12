Son Dakika
ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, ABD Başkanı Joe Biden’ın ofisinde ve konutundan bulunan gizli belgeler ile ilgili soruşturmayı yürütmesi için özel savcı atandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: “NATO’ya girmek isteyen bir ülkede, 70 yıllık NATO üyesi bir ülkenin Cumhurbaşkanı’na karşı yapılan iğrenç eylemi şiddetle kınıyor, İsveç’i derhal tedbir almaya davet ediyoruz."
Başakşehir, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.
Spor 12.01.2023, 19:31
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.
Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 çalışması ve taktik çalışması ile devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.
Turuncu-lacivertliler yarın saat 11.00’de yapacağı idman ile Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.