Son Dakika
Başakşehir - Sivasspor maçında yoğun kar yağışı
Başakşehir-Sivasspor maçında etkili olan kar yağışı nedeniyle hakem Alper Ulusoy, müsabakanın 4. dakikasında görüşü kolaylaştıran turuncu topu istedi.
Spor 16.01.2021, 16:27
1
Başakşehir-Sivasspor maçında etkili olan kar yağışı nedeniyle hakem Alper Ulusoy, müsabakanın 4. dakikasında görüşü kolaylaştıran turuncu topu istedi.Süper Lig’in 19. haftasında Başakşehir, Sivasspor’u ağırlıyor. Mücadelenin başlama düdüğüyle Fatih Terim Stadı’nda kar yağışı da şiddetini arttırdı. Maçın başlamasına dakikalar kala yağmur, yerini kara bıraktı. İlk dakikadan itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle hakem Alper Ulusoy, 4. dakikada görüşün daha rahat olmasını sağlayan turuncu topu istedi. Zemin de yağış sebebiyle beyaza bürünürken, oyuncuların bu sebeple müdahalelerde zorlandığı görüldü.
2°
hafif kar yağışlı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Gaziantep FK
|18
|34
|4. Galatasaray
|17
|33
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|17
|26
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|18
|22
|11. Göztepe
|18
|22
|12. Sivasspor
|17
|22
|13. Başakşehir
|17
|22
|14. Kasımpaşa
|17
|22
|15. Malatyaspor
|17
|21
|16. Rizespor
|17
|21
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|18
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Man City
|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|18
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|18
|14
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü