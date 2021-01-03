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Başakşehir savunması çöktü

Süper Lig’de oynadığı 15 maçta kalesinde 27 gol gören Başakşehir, en fazla gol yiyen ikinci takım konumunda. Savunması adeta alarm veren turuncu-lacivertlilerde teknik direktör Okan Buruk’un 15 mücadelede tam 12 farklı defans dörtlüsüyle müsabakalara başlaması da bu mevkideki arayışın sürdüğünü gösteriyor.

Spor 03.01.2021, 10:31
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Başakşehir savunması çöktü

Süper Lig’de oynadığı 15 maçta kalesinde 27 gol gören Başakşehir, en fazla gol yiyen ikinci takım konumunda. Savunması adeta alarm veren turuncu-lacivertlilerde teknik direktör Okan Buruk’un 15 mücadelede tam 12 farklı defans dörtlüsüyle müsabakalara başlaması da bu mevkideki arayışın sürdüğünü gösteriyor.

Süper Lig’de geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etme hakkı kazanan Başakşehir, 2020-2021 sezonuna ise adeta kabus gibi başladı. Kadrosunu yaptığı takviyelerle güçlendiren turuncu-lacivertlilerde işler beklenildiği gibi gitmedi.

Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United, Paris Saint-Germain ve Leipzig ile aynı gruba düşen Okan Buruk’un takımı, bu serüveni 3 puanla son sırada tamamlayarak Avrupa’ya veda etti.

Lig tarihinde en fazla gol yediği sezon

Başakşehir, İstanbul Büyükşehir Belediye ve Medipol Başakşehir isimleriyle Süper Lig’de toplam 12 sezon geçirdi. Ancak hiçbir dönemde içinde bulunduğumuz sezon kadar ağlarında gol görmedi. Turuncu-lacivertliler, 2007-2008 ve 2019-2020 sezonları arasında kalan bölümün ilk 16 haftaları baz alındığında en çok golü 2009-2010’da yemişti (25). 2020-2021 sezonunda ise bir haftasını BAY geçtiği ligde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 7 yenilgi alan Başakşehir, 16 puan 16. basamakta. Kalesinde gördüğü 27 golle, ligin en fazla gol yiyen ikinci konumunda bulunan turuncu-lacivertli ekip, 21 defa ise gol sevinci yaşadı.

Başakşehir’in Süper Lig’de yer aldığı sezonların ilk 16 haftalarında attığı ve yediği gol sayıları şöyle:

2019-2020 / attığı: 27, yediği: 16

2018-2019 / attığı: 21, yediği: 7

2017-2018 / attığı: 29, yediği: 17

2016-2017 / attığı: 31, yediği: 11

2015-2016 / attığı: 23, yediği: 14

2014-2015 / attığı: 20, yediği: 8

2012-2013 / attığı: 17, yediği: 20

2011-2012 / attığı: 21, yediği: 16

2010-2011 / attığı: 20, yediği: 17

2009-2010 / attığı: 18, yediği: 25

2008-2009 / attığı: 17, yediği: 21

2007-2008 / attığı: 19, yediği: 18

15 maçın yalnızca 2’sinde kalesini gole kapadı

Okan Buruk’un takımı, bu sezon oynadığı 15 karşılaşmanın sadece 2’sinde kalesini gole kapayabildi. Turuncu-lacivertliler, 4. haftada golsüz berabere sonuçlanan Göztepe ve 5. haftada deplasmanda 2-0 kazandıkları Trabzonspor mücadelelerinde gol yemedi. Geriye kalan 13 maçta ise turuncu-lacivertli fileler tam 27 kez sarsıldı.

Okan Buruk defansı oturtamadı

Hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig’de mücadele ederek yoğun bir maç programıyla karşı karşıya kalan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, gerek sakatlıklar gerekse yorgunluklar nedeniyle sık sık rotasyona başvurdu. Buruk’un en fazla değişiklik yaptığı bölgenin başında ise savunma hattı geliyor. Tecrübeli çalıştırıcı, 15 maçta tam 12 farklı defans dörtlüsüyle müsabakalara başladı. Zaman zaman oyun içerisinde de savunmada çeşitli farklılıklara giden Buruk, özellikle sol bekte Clichy’den sonra istediği performansı alamadı. Sezon başında Hasan Ali Kaldırım ve Bolingoli Mbombo’nun transfer edilmesine rağmen 47 yaşındaki çalıştırıcı, bu bölgede Deniz Türüç ve genç oyuncu Cemali Sertel’den de yararlandı.

Okan Buruk’un hafta hafta yararlandığı savunma 4’lüleri şu şekilde:

1. ve 2. hafta: Hasan Ali-Epureanu-Skrtel-Caiçara

3. ve 4. hafta: Hasan Ali-Epureanu-Ponck-Caiçara

5. hafta: Bolingoli-Epureanu-Skrtel-Caiçara

6 ve 9. hafta: Rafael-Epureanu-Skrtel-Bolingoli

7. hafta: Rafael-Ponck-Skrtel-Bolingoli

8. hafta: Rafael-Ponck-Epureanu-Bolingoli

10. hafta: Rafael-Skrtel-Ponck-Deniz

11. hafta: Hasan Ali-Ponck-Skrtel-Rafael

12. hafta: Rafael-Mehmet Topal-Ponck-Deniz

14. hafta: Hasan Ali-Epureanu-Skrtel-Rafael

15. hafta: Cemali-Epureanu-Skrtel-Rafael

16. hafta: Cemali-Epureanu-Ponck-Rafael

Mert Günok’un yokluğu da etkili oldu

Başakşehir’in başarılı file bekçisi Mert Günok, korona virüs ve sakatlık sebebiyle 5 karşılaşmada takımını yalnız bıraktı. Günok’un yokluğunda kaleyi koruyan Volkan Babacan, söz konusu maçlarda tam 15 gol yedi. Turuncu-lacivertliler, 32 yaşındaki eldivenin forma giydiği müsabakalarda kazanamadı. Beşiktaş maçında ilk kez görev alan Babacan, takımının 3-2 yenilmesine engel olamadı. Sonraki hafta ise Fatih Terim Stadı’nda Başakşehir’in 3-0 önde götürdüğü Denizlispor müsabakasının son dakikalarında deneyimli eldiven 3 gol yemiş ve turuncu-lacivertliler 1 puana razı olmuştu. Volkan Babacan, 14. haftada Kadıköy’de 4-1 kaybedilen, iç sahada Kasımpaşa’yla 2-2 berabere kalınan ve son olarak da dün Alanyaspor’a 3-0 mağlup olunan maçlarda da kaledeydi.
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