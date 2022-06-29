Başakşehir salonda çalıştı

Yeni sezon hazırlıklarını Burdur’da sürdüren Medipol Başakşehir, sabah antrenmanında salonda çalıştı.

Başakşehir, kamp programı için gittiği Burdur’da hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti. İki grup halinde salonda kuvvet çalışması gerçekleştirildi. Turuncu-lacivertliler, 18.00’de yapacağı günün ikinci idmanıyla çalışmalarını sürdürecek.